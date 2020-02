Conferenza stampa Inzaghi: «Fantastici, questo spirito ci ha portato a 53 punti» – VIDEO

Conferenza stampa Inzaghi: le parole del tecnico biancoceleste dopo la vittoria al Tardini contro il Parma

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria, densa di polemiche, al Tardini contro il Parma grazie al gol di Caicedo. Le sue parole.

«Si, questo spirito che ci ha portato a fare 53 punti, i ragazzi sono fantastici. Quello che si nota è il grandissimo spirito di chi gioca o no, stasera avevo il ballottaggio per Vavro, volevo usare anche Lukaku per come si sta allenando, Minala e Anderson aiutano tantissimo, meriterebbero tutti. Oggi non sembrava di giocare in trasferta, il primo pensiero va ai tifosi che ci hanno aiutato»