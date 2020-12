Conferenza stampa Inzaghi: «Immobile affaticato, sarà da valutare»

Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia di Lazio-Hellas Verona

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro l’Hellas Verona.

CHAMPIONS – «Sono contentissimo per quanto fatto in Champions. Abbiamo realizzato un sogno, sono contento per i miei ragazzi e la società. Dopo questa grande gioia, dobbiamo essere bravissimi a trasferire questa euforia sul campo. Il tempo è brevissimo. Domani avremo una partita molto molto complicata da affrontare nel migliore dei modi».

IMMOBILE – «Non so esattamente come stanno i ragazzi più impiegati. Ieri abbiamo avuto una seduta di scarico. Domani valuterò. Immobile è uno di quelli più affaticati, sarà da valutare insieme a tutti gli altri».