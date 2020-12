Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Brugge

BRUGGE – «Senz’altro domani è come se fosse una finale. Solitamente le finali le abbiamo giocate molto bene, speriamo sia così anche domani. Possiamo fare la storia del nostro club, sono vent’anni che non arriviamo agli ottavi».

INFORTUNATI – «Oggi faremo la rifinitura. Per Correa e Patric ci sono speranze, ma dobbiamo capire come risponderanno all’allenamento. Sicuramente non ci saranno Muriqi e Lulic».

PAREGGIO – «Assolutamente no, sappiamo che tipo di partita andremo a fare. Chiederò ai ragazzi di giocare con la mente libera, con la consapevolezza di essere forti e di poter battere il Brugge».