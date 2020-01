Conferenza stampa Inzaghi, ecco le dichiarazioni dell’allenatore della Lazio in vista della partita contro la Sampdoria

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida della sua squadra contro la Sampdoria, in programma domani. Ecco le dichiarazioni del tecnico:

MOMENTO – «Onestamente abbiamo fatto un girone strepitoso, ma il nostro obiettivo è iniziare come abbiamo chiuso. Sappiamo di trovare avversari forti, che faranno di tutto per rendere il nostro cammino più difficile».

MERCATO – «Sappiamo che gennaio sarà impegnativo, stiamo parlando con la società. Noi vogliamo migliorare la squadra, se questo può avvenire bene altrimenti andremo avanti con questa squadra che ci ha dato tante soddisfazioni».

INFORTUNATI – «Marusic non è ancora pronto e Cataldi ha avuto un problema con la Cremonese e non ce l’avremo per 15-20 giorni. Ha giocato 3 partite di seguito anche se non era in grado, dobbiamo elogiarlo».

AVVERSARIE – «Più che vedere la distanza, noi dobbiamo pensare solo a continuare il nostro percorso. Le nostre avversarie potranno fare bene come abbiamo fatto noi. Ogni domenica il campionato italiano presenta delle insidie».