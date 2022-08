Conferenza stampa Inzaghi: «Mercato chiuso, la squadra sarà questa. C’è voglia di esordire»

L’allenatore dell’Inter Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Lecce

ESORDIO– «C’è tanta voglia di esordire in campionato, abbiamo fatto tante partite anche impegnative ma era quello che volevamo. Per fortuna non abbiamo perso giocatori e domani, eccetto D’Ambrosio, saranno tutti disponibili».

BROZOVIC – «Si è allenato regolarmente e penso sarà della partita».

MERCATO– «La squadra sarà questa, è quella che ho concordato con la società e con la proprietà. Ci manca solo un difensore che sostituisca Ranocchia ma il nostro mercato è chiuso, giusto che non se ne parli più e che la squadra rimanga questa».

LUKAKU – «Il suo inserimento sta andando bene, sono molto contento dei miei quattro attaccanti che mi danno garanzie».

