Conferenza stampa Inzaghi: «Oggi abbiamo fatto una grande partita»

Le parole di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter in conferenza stampa: «Siamo l’Inter, lo sappiamo, come sappiamo di essere in ritardo»

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo la partita tra Inter e Salernitana, vinta 2-0 dai nerazzurri. Di seguito le sue parole.

GRUPPO – «Non ci sono titolari a prescindere, bisogna lavorare quotidianamente, vorrei avere tutti a disposizione. Quando giochi così tanto devi avere tutti e in questi ultimi 25 giorni non è successo. Speriamo di recuperarne altri per Firenze».

CONFRONTO TRA GIOCATORI – «Beh, confronti ce ne sono ogni giorno. I ragazzi si sono parlati fra di loro, a me rimane quello che vedo in campo e negli allenamenti. Oggi abbiamo fatto una grande partita, in controllo dal primo al novantatreesimo, una partita fatta con serietà, concentrazione, due giorni e mezzo dopo la gara di Barcellona. Sono soddisfatto, però adesso ne abbiamo un’altra sabato e da domattina penseremo già alla Fiorentina».

CRITICHE – «Io riesco a distinguere le critiche mosse nel modo giusto e quelle indirizzate da altri. Non mi ha dato fastidio nulla, sono sempre stato concentrato sul mio lavoro, focalizzato sulla mia squadra, so quello che ha fatto, che ha dimostrato, come ha giocato e cosa ha vinto in questi 15 mesi. Siamo l’Inter, lo sappiamo, come sappiamo di essere in ritardo».

CAMBIAMENTI – «Io penso che sia fondamentale l’atteggiamento, penso che l’abbiate notato anche voi: la squadra sta in campo e nelle difficoltà ha lo spirito giusto. Cambia tutto, alla prima palla non subisci gol come accadeva nelle prime giornate. Oggi è stato bello vedere la squadra in controllo, potevamo anche segnare qualche gol in più: non dimentichiamo che venivamo da un doppio confronto col Barcellona, col Sassuolo in mezzo, bisogna fare un plauso a questi giocatori».