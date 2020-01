Conferenza stampa Inzaghi: «Derby partita senza pronostici»

Conferenza stampa Inzaghi, ecco le parole dell’allenatore della Lazio in vista del derby di domani contro la Roma

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa per presentare il derby, in programma domani all’Olimpico, contro la Roma. Ecco le dichiarazioni dell’allenamento:

IMPORTANZA DEL DERBY – «Il derby sappiamo cosa rappresenta per noi e per la nostra tifoseria. Bisogna arrivarci nel migliore dei modi. Ci arriviamo delusi per quello che è successo martedì perché abbiamo perso una gara che non meritavamo di perdere uscendo da una competizione che per noi era molto importante».

ATTEGGIAMENTO – «Un derby bisogna giocarlo e vincerlo. Affrontiamo una squadra che sta facendo un ottimo percorso e che ha un allenatore molto preparato. Penso che tutti i derby per un modo o per l’altro sono stati importantissimi. Dopo questa partita ce ne saranno altre 18. Tutti i derby sono un’emozione particolare, quello che più mi preme è che i miei giocatori siano pronti».

GARA – «Chiunque perde il derby, perde. Sappiamo che ci saranno altre gare dopo questa, vincendo faremmo un bel passo in avanti ma il derby è una partita a se senza pronostici. In questi due giorni ho chiesto alla squadra di vivere bene i momenti della partita».

LUIS ALBERTO E CORREA – «Luis Alberto e Correa ieri si sono allenati con la squadra. Ho avuto buone risposte, dovranno essere entrambi della partita».

CLASSIFICA – «A livello di classifica è una partita importantissima. Cercheremo di essere sempre concentrati e capendo i momenti della gara».

DERBY D’ANDATA – «La prima cosa che mi auguro è che sia uno spettacolo. Penso che dovremo offrire un grandissimo spettacolo da entrambe le parti. Rispetto all’andata ci sono più certezze per noi come per la Roma».