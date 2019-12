Conferenza stampa Inzaghi: «Servirà qualcosa di straordinario»

Conferenza stampa Inzaghi, ecco le parole dell’allenatore della Lazio per presentare la partita contro la Juve, valida per la Supercoppa Italiana

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza per presentare la sfida di domani contro la Juve, valida per l’assegnazione della Supercoppa italiana. Ecco le parole del tecnico biancoceleste:

PARTITA – «In 90-120 minuti si gioca un trofeo stagionale, il primo, sarà una partita differente. Sarà una gara dove non dovremo commettere errori, si affrontano due squadre che possono far male in ogni momento».

LAZIO – «Una finale è speciale, i ragazzi la stanno preparando bene. Ho visto concentrazione, compattezza, unione di spirito. Chiederò questo oggi ai ragazzi come ho fatto ieri e lo farò anche domani. Sulla carta la Juventus ha più potenzialità di noi ma sul campo abbiamo già dimostrato di potercela giocare».

JUVE – «Incontriamo una squadra con grande qualità. Abbiamo preparato ogni evenienza in questi giorni. Coi ragazzi mi sono raccomandato di fare una gara concentrata. Il campionato ci ha dato insegnamenti importanti».

FINALE – «La squadra ha più certezze della prima Supercoppa contro la Juventus, arriva ora che stiamo facendo tutti benissimo. Domani vogliamo continuare la striscia ma servirà qualcosa di straordinario».