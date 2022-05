Conferenza stampa Italiano: «Buttati via troppi punti. Europa? Non guardiamo gli altri»

Conferenza stampa Italiano, l’allenatore della Fiorentina parla del match di domani contro la Sampdoria: la sua analisi

Vincenzo Italiano ha parlato alla vigilia di Sampdoria-Fiorentina.

FARE CALCOLI – «Nessun ragionamento su quello che succede nelle altre partite. Andiamo a giocare contro una Sampdoria che in casa ci mette l’anima con una squadra di qualità. Noi pensiamo ad allenarci al massimo ed arrivare pronti contro una squadra che se è in giornata può fare male a tanti».

COME SI PREPARA – «Stiamo cercando di prepararla al meglio. Ci serve la prestazione come nelle ultime gare. Dai più esperti, dai senatori, dai più decisivi, insomma da tutti mi aspetto il massimo. Dobbiamo essere bravi a capire i ‘pericoli’ ed essere all’altezza della situazione. Vogliamo finire la stagione con la coscienza pulita e senza rimpianti».

EUROPA – «Siamo stati coraggiosi contro la Roma. Arrembanti ma senza concedere o correre rischi. Più o meno quello è stato il nostro atteggiamento in tutte le gare. Scendiamo in campo per determinare le partite. Avremo la voglia di fare un goal in pià dell’avversario. Ma dovremo essere attenti nella fase di non possesso».

QUANDO SI GIOCA – «Sarei favorevole alle gare in contemporanea. Senza sapere nulla delle avversarie. Ma dato che non è possibile ci dobbiamo adeguare. A prescindere da quello che succedere da altre parti noi dovremo andare in campo per vincere. Nessun calcolo».

FUTURO – «Dobbiamo sempre cercare di alzare l’asticella. Sugli esterni che io chiamo attaccanti chiederò in futuro di essere molto più concreti. Abbiamo buttato via nel corso della stagione moltissime palle goal o sbagliato nella lettura o nel passaggio che poteva diventare un assist, ecco perchè nel futuro voglio lavorare molto su quelle situazioni».