Conferenza stampa Italiano: «Conference competizione dura, vogliamo andare il più avanti possibile»

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa in vista del match casalingo di Conference League contro l’RFS.

EMOZIONI EUROPEE – «Il ghiaccio è stato rotto con il Twente che era per noi una partita importantissima e contro un avversario temibile. Da questo punto di vista arriviamo preparati, quella partita ci ha lasciato tantissimo. Abbiamo capito che in Europa è difficilissimo e non puoi sottovalutare nessun avversario, soprattutto perché magari li conosci un po’ meno. Domani inizia il nostro girone, un mini campionato con altre tre squadre. Partiamo in casa e dobbiamo cercare di fare punti, continuando a giocare come stiamo facendo. L’approccio va fatto in maniera convinta e feroce ogni partita. Partire forte vuol dire che hai preparato bene la partita e hai voglia di vincere».

APPROCCIO – «Domani l’approccio deve essere da squadra che vuol fare vedere le proprie capacità, sappiamo qual è il valore del pubblico e del nostro stadio e vogliamo iniziare bene questo mini campionato».

OBIETTIVO – «Cercare di andare più avanti possibile. E’ una competizione dura, anche se è la terza in ordine di importanza, ma quando inizieranno a scendere le squadre dall’Europa League e inizieranno i turni ad eliminazione diventerà una competizione molto seria. Vogliamo onorarla al massimo, per noi è una novità a cui stiamo cercando di adattarci, ma vogliamo imparare in fretta e fare bene già nel girone. In questi anni ci sono state squadre come l’Atalanta capace di fare un percorso straordinario negli anni, è un esempio per tanti».

NICO GONZALEZ – «Ha provato e vediamo come risponde. Ha ancora questo problemino, abbiamo cercato di tutelarlo e metterlo a disposizione, vediamo come risponde al doppio allenamento e vediamo se portarlo o meno».

PORTIERE – «Domani in porta giocherà Gollini, abbiamo a disposizione due portieri. Pietro è avanti nelle conoscenze lavorando con noi già da un anno, ma la fiducia in entrambi è totale».