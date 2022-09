Conferenza stampa Italiano: «La sosta ha dato fiducia, ma occhio all’Atalanta»

Conferenza stampa Italiano, l’allenatore della Fiorentina ha parlato in vista della prossima partita contro l’Atalanta

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza in vista del match tra Fiorentina e Atalanta.

CONDIZIONE – «Solito lavoro quando mancano i Nazionali. Milenkovic è parzialmente recuperato, sta gradualmente tornando con il gruppo. Vediamo le convocazioni e la rifinitura di domani. Mi aspetto una gara difficile ma dopo l’ultima vittoria ho fiducia, durante la sosta abbiamo lavorato bene».

ATALANTA – «Avranno voglia di rivalsa, non dimentico che è tra le squadre più quotate. L’allenatore è grandioso, hanno perso giocatori di valore, ma ne hanno aggiunti altri. Ogni gara giocata contro di loro è sempre stata equilibrata. Quella voglia di portare a casa il risultato ci ha premiato, ma ora loro sono in fiducia e tra le squadre più forti del campionato. La classifica lo dimostra».

JOVIC – «Ha dimostrato che ha tutte le caratteristiche di un attaccante di razza. Può migliorare ancora tanto, deve solo ritrovare la voglia di essere decisivo. Era partito bene, non fare gol per diverse partite manca, ma ha tutti i colpi per essere un grande centravanti. Dobbiamo dare qualcosa in più per farlo rendere al massimo».

INFORTUNATI – «Abbiamo ancora questo allenamento e quello di domani. Sottil in bilico, Nico è andato in Nazionale e non ha giocato, Amrabat torna solo oggi. Ma è così, le Nazionali chiamano e i club non possono fare niente».