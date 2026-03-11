Conferenza stampa Italiano alla vigilia di Bologna Roma: «Speravo in un sorteggio diverso ma una delle due uscirà… Ecco come stanno Miranda ed Heggem»

Conferenza stampa Italiano alla vigilia di Bologna Roma: le parole verso il match d’andata degli ottavi di finale di Europa League 2025/26

L’ambiente felsineo cerca il riscatto immediato dopo l’ultimo passo falso in campionato. A tracciare la rotta e a caricare la squadra ci ha pensato Vincenzo Italiano, intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia per analizzare le insidie del match contro la Roma, valido per l’andata degli ottavi di Europa League.

Il rammarico per il sorteggio e la sfida alla Roma

L’allenatore rossoblù non ha nascosto un pizzico di inevitabile amarezza per un accoppiamento che costringerà una delle due squadre italiane a salutare prematuramente la competizione. Analizzando l’avversario, il mister ha dettato la linea tattica e motivazionale:

“Come arriviamo a questa sfida? Ci arriviamo dopo aver archiviato la sconfitta con il Verona. Affronteremo una Roma che dovremo approcciare bene e speriamo di far emergere qualche loro difettuccio. Come ho detto speravo in un sorteggio diverso perché insieme potevamo fare un percorso che ci poteva far arrivare lontano, invece una delle due uscirà.”

Il fattore campo e la pressione dell’Olimpico

Un tema nevralgico della conferenza è stato il rendimento casalingo della squadra, finora al di sotto delle aspettative in questa stagione. La gara di andata si giocherà al Dall’Ara, mentre il ritorno è previsto nella bolgia della Capitale. Su questo doppio confronto, Italiano ha le idee chiare e predica calma:

“In casa stiamo balbettando ma speriamo di riprenderci domani. Se il ritorno in trasferta può essere un bene viste le difficoltà in casa? Non sto pensando al ritorno. Dopo la gara di domani avremo ancora il campionato e ci sarà tempo. Sapete che ambiente troveremo all’Olimpico e non sarà semplice.”

Le condizioni di Miranda e Heggem verso il match

Infine, lo sguardo si è spostato inevitabilmente sull’infermeria per capire i possibili rientri nel reparto arretrato. Sotto la lente di ingrandimento ci sono le condizioni fisiche di Juan Miranda e di Torbjorn Heggem. Riguardo a un loro possibile impiego dal primo minuto, l’allenatore ha precisato le differenti tempistiche di recupero:

“Se Miranda e Heggem possono partire titolari? Tra i due Miranda non si è fermato totalmente ma ha continuato ad allenarsi, seppure in maniera individuale. Heggem sono 15 giorni che lavora individualmente. Lo spagnolo è più avanti, ma domani vedremo se riusciremo a far stringere i denti a qualcuno”