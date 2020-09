Conferenza stampa Italiano: «Siamo ancora un cantiere aperto»

Il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Sassuolo

DEBUTTO – «E’ chiaro che, a parte l’emozione e ci presenteremo per la prima volta davanti a questo palcoscenico importante, non vediamo l’ora di iniziare. Ci siamo preparati in questo periodo per essere pronti alla prima di campionato. Vogliamo cercare di salvaguardare quanto fatto un mese fa e cercheremo di vendere cara la pelle a partire da domenica»

ROSA SPEZIA – «E’ chiaro che siamo un cantiere aperto. Stiamo completando la rosa ma è normale che chi arriva deve avere il tempo per integrarsi. Questo necessità di tempo, è normale, e andremo in contro, è normale, ad alcune difficoltà. Però la squadra sta nascendo bene. Abbiamo in quasi tutti i ruoli quello che ricercavamo, ovvero doppioni in tutti i ruoli. Dobbiamo però fare in fretta a trovare quello che ho detto prima. Non tralasciando l’aspetto fisico perché siamo partiti in ritardo rispetto agli altri. Non abbiamo a disposizione qualche ragazzo per acciacchi vari ma penso che in questo momento sia tutto normale»

MERCATO – «Penso che con l’arrivo di ChaBot abbiamo trovato quel centrale mancino che cercavamo. E’ un ragazzo giovane, ha grande fisicità e a noi mancava un giocatore con quelle caratteristiche. Davanti manca qualcosina, abbiamo Farias che sta iniziando a lavorare forte. In questo momento se manca qualcosa è nel reparto offensivo. Dobbiamo cercare di prendere un attaccante, per quanto riguarda la punta esterna Verde è in via di definizione. Siamo questi e con questi dobbiamo cercare di vendere cara la pelle»

SASSUOLO – «Ci rincontriamo a inizio campionato ma come lo scorso anno hanno il vantaggio di conoscersi e di aver lavorato per più tempo rispetto a noi tutti insieme. Loro è il terzo anno che lavorano in maniera importante, gioca un grande calcio e vanno fatti i complimenti. Quello che mi sento di dire è che iniziamo la nostra avventura contro una delle squadre più fastidiose. Io credo che lavoro per dare un’organizzazione alla squadra e in questo il Sassuolo ha un grande vantaggio»

ASSENTI – «Per sabato avremo fuori Marchizza, Mattiello, Mastinu che ha ancora il problema dello scorso anno. Sono questi gli indisponibili»

RINNOVO – «Penso che non ci siano problemi. Mi sento di dirlo. Devo dire la verità, sono felicissimo di affrontare questa mia prima avventura in A con questi colori, con questa tifoseria e con questa piazza perchè, i primi momenti dove ci sono stati un po’ di diffidenza e di malumori ma dal momento in cui è iniziato a instaurarsi un buon rapporto si è creato un grande feeling. Penso sia un obiettivo stimolante e per me una carica maggiore. Mi sono affezionato e ci tengo a rendere contenta questa gente»