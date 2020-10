Conferenza stampa Italiano: «Siamo concentratissimi in vista del Milan»

Vincenzo Italiano ha parlato alla vigilia di Milan-Spezia

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di campionato contro il Milan.

CONCENTRAZIONE – «Dobbiamo alzare l’asticella dell’attenzione, dato che è difficile preparare in soli due giorni una partita contro una corazzata come il Milan. Andiamo a San Siro, non può esserci per noi emozione o altro che ci possa distogliere dal fatto di fare una buona prestazione. Dobbiamo andare forte, migliorare e crescere perché la vittoria di mercoledì non è che abbia cambiato tantissimo le cose. E’ chiaro, fa bene, ed è una grande iniezione di fiducia ma dobbiamo crescere tantissimo».

PRIMI PUNTI – «Siamo contenti per aver mosso la classifica. Noi avevamo un obiettivo: arrivare alla sosta mettendo dentro qualche punto e cercando di crescere soprattutto in autostima, in consapevolezza di quello che si va a proporre e se questo avviene attraverso i risultati è un grandissimo vantaggio. Sono convinto che si può migliorare, dobbiamo farlo però avevo chiesto di non mancare in sacrificio e attenzione. A Udine siamo stati capaci di giocare mezzora in inferiorità numerica e se non metti dentro queste caratteristiche che ho detto penso sia complicato».