Conferenza stampa Italiano: «Vogliamo onorare la Coppa Italia»

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Coppa Italia contro il Bologna.

COPPA ITALIA – «È una partita ufficiale dove chiaramente tutte le squadre che partecipano tengono a fare bella figura e poi, possibilmente, anche passare il turno. Dobbiamo affrontare la sfida bene, onorando la competizione. Chiunque andrà in campo dovrà cercare di dare il massimo».

TURNOVER – «Chiaramente cercheremo di dare spazio a chi ha giocato meno. Tanti saranno della gara, alcuni riposeranno perché è giusto che sia così. Siamo in tanti e tutti devono essere coinvolti in questo progetto che passa anche da queste gare di Coppa Italia e scende in campo deve cercare di dare il massimo, chi deve mettere minuti nelle gambe lo deve fare con grande concentrazione e applicazione perché è una partita importante e bisogna far bene».