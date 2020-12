Conferenza stampa Italiano: «Voltiamo pagina dopo la Lazio»

Vincenzo Italiano ha parlato alla vigilia di Crotone-Spezia

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida salvezza in casa del Crotone.

AMAREZZA POST LAZIO – «Bisogna voltare pagina dopo la partita contro la Lazio e continuare e guardare avanti. L’amarezza è tanta per il fatto di non aver ottenuto punti, quello che alla fine per noi contava tantissimo. Ci dispiace perché dopo una prestazione del genere condirla con un risultato positivo per noi sarebbe stato il massimo».

CROTONE – «L’anno scorso è stata una partita dove siamo stati in grado di mettere in difficoltà una delle squadre più forti della Serie B. Penso che il Crotone sia forte anche quest’anno. La squadra propone, gioca, ha raccolto meno di quanto dimostrato. Vedendo l’ultima partita prima dell’inferiorità stava mettendo in difficoltà il Napoli. Noi dobbiamo stare con le antenne dritte e rispettare al massimo questa squadra e questa trasferta».

POBEGA E VERDE – «Pobega e Verde stanno bene. Partiranno con noi e saranno a disposizione. Sono due giocatori di valore e sono due giocatori in più rispetto all’ultima partita. La gestione è uguale per tutti, sanno che in qualsiasi situazione fisica non al 100% verranno gestiti tutti alla stessa maniera. Ed è capitata anche a Verde e Pobega».