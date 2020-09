Conferenza stampa Juric: «Condizione migliorata rispetto settimana scorsa»

Ivan Juric ha parlato in vista di Verona-Udinese

Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domenica contro l’Udinese.

CONDIZIONE – «La condizione è migliorata rispetto alla scorsa settimana. Alcuni hanno messo minuti nelle gambe, come Gunter, Tameze e Barak. Ma dietro siamo ancora in emergenza. Sto conoscendo i calciatori nuovi, cercando di sfruttare le loro caratteristiche».

CINQUE CAMBI – «Quando la condizione è buona vanno bene, altre volte mi fanno incazzare. Con la Roma sono stati perfetti, con tre cambi non ce l’avremmo fatta. In attacco devi avere più soluzioni, per ribaltare le partite. In altre zone di campo se tutto va bene cambi meno».

COLLEY E SALCEDO – «Aspetto la crescita di Eddie, lo scorso anno Colley ha fatto due o tre presenze. Vediamo quanto crescono, metto in questo discorso anche Ilic, sono ancora bambini. Da loro voglio freschezza e voglia di imparare».