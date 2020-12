Conferenza stampa Juric: «Non siamo stanchi. Obiettivo salvezza»

Ivan Juric ha parlato alla vigilia di Fiorentina-Hellas Verona

Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro la Fiorentina.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE LE PAROLE DI JURIC

SUL CANALE YOUTUBE CALCIONEWS24

MOMENTO DI FORMA – «Non c’è stata stanchezza contro la Sampdoria, abbiamo dato il massimo e gli altri hanno prevalso. Ma non siamo stanchi, abbiamo dato tutto. Non so quanto abbiamo recuperato, oggi faremo un allenamento leggero e andremo più sulle sensazioni. Non è facile così, speri di recuperare mentalmente e fisicamente».

ATTACCO – «In attacco dovrò inventare qualcosa, è così da inizio anno: o ci mancano o devono entrare in forma. In attacco ci è rimasto davvero poco».

SALVEZZA – «Da inizio anno, nel momento in cui ho visto la squadra e tutte le problematiche che abbiamo avuto, legate a Benassi e Kalinic ad esempio, ho pensato che se dovessimo salvarci otterremmo un risultato stupendo. Questa è la realtà, sarebbe un successo importante».