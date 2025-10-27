Conferenza stampa Juric alla vigilia di Atalanta Milan: «Manca il gol, ma la mentalità è giusta. Tudor? Mi dispiace perché ha il dna da Juve. Scamacca? Vorrei farlo giocare»

Conferenza stampa Juric alla vigilia di Atalanta Milan. Le parole del tecnico della Dea che ha commentato la sfida, ma anche l’esonero del collega bianconero

Alla vigilia della sfida contro il Milan, valida per la nona giornata di Serie A, Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta, ha commentato la preparazione della squadra, gli infortuni e l’approccio alla partita.

SULL’ESONERO DI TUDOR E LA SITUAZIONE DELL’ATALANTA – «Mi dispiace per Tudor perché era un mister con il dna da Juve: purtroppo fa parte del nostro lavoro. Quando ci sono dei momenti dove giochi bene, crei tanto, ma non riesci a vincere, occorre essere lucidi e migliorare sotto tutti i punti di vista».

SUL RITORNO A FIRENZE DI CARNESACCHI – «Assolutamente si. Sono molto soddisfatto di quello che sta facendo, poi è chiaro che le parole dette a caldo si possono prendere in un certo modo: come modo è stato sbagliato, per quanto non lo abbia detto con malizia, ma ora conta ripartire e fare bene».

SULLA CONCRETEZZA E I PRIMI TEMPI – «Escludendo il primo tempo contro la Cremonese ho visto sempre una squadra viva. Dipende dai punti di vista, ma l’Atalanta solo sabato sera è stata in calo nei primi 45 minuti».

SUL LAVORO DI DE ROON IN DIFESA – «Non è una sorpresa. Lui svolge bene quel ruolo, lavorando sulla marcatura della mezzala come è stato per esempio a Cremona: lui è abituato e ha fatto molto bene».

SU KOLASINAC E SCAMACCA – «Sono contento per come sta crescendo Kolasinac, ma non è ancora pronto per giocare. Scamacca? Vorrei farlo giocare, ma serve avere calma quando un giocatore rientra da un brutto infortunio».

