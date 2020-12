Conferenza stampa Juric: «Siamo consapevoli di non essere forti»

Ivan Juric ha parlato alla vigilia di Hellas Verona-Sampdoria

Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro la Sampdoria.

VALORE – «Siamo consapevoli di non essere forti. In questo momento stiamo facendo risultati e stiamo migliorando il gioco a tratti, con disponibilità totale da parte di tutti. Stiamo mettendo un po’ di gioco, ma non abbiamo ancora la sensazione dell’anno scorso, non ci siamo ancora vicini. Ciò non significa che non ci arriveremo, né il contrario: ci sono tanti nuovi che devono migliorare, adesso siamo in fase di costruzione».

INFORTUNATI – «Favilli si è fatto male durante la partita, mi dispiace molto per questo ragazzo e lo devo ringraziare, perché ci ha dato una mano sui piazzati. Lui sicuramente mancherà, poi abbiamo qualche giocatore che non recupera dopo lo sforzo, e in questo modo non trovi continuità e certezze. Queste sono le cose ancora da vedere domani».