Conferenza stampa Juric: «Siamo in emergenza totale»

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma. Queste le parole del tecnico dell’Hellas Verona prima della sfida contro i giallorossi:

«Abbiamo molte difficoltà, siamo in emergenza totale ed è molto difficile per noi. Non so chi far giocare».

MERCATO – «E’ tutto strano, abbiamo venduto ottimi giocatori e sapevamo che sarebbe andata così. Dovevamo prendere tanti giocatori e ora come ora non è facile chiudere le varie operazioni. Ieri è arrivato Barak, oggi sarà il giorno di Favilli: ogni giorno arriva qualcuno e bisogna lavorare. Ci vuole tempo, anche i giocatori che sono arrivati ad inizio ritiro non sono in condizione. Rinforzi? Penso che sulle fasce siamo a posto, l’attacco è scoperto, sono adati via Verre, Borini, Eysseric come alternativa a Zaccagni. Dietro sono molto preoccupato, pensavo di partire con Cetin e Magnani, ma non sarà possibile. Le mie richieste di mercato devono essere essere soddisfatte in questi ultimi giorni. E’ molto semplice. Se fai un certo mercato in uscita è chiaro che ne devi fare un altro, di un certo tipo, anche in entrata».

I NUOVI – «Abbiamo difficoltà un po’ ovunque. In difesa, poi, c’è bisogno di tanto lavoro: Magnani non può giocare, Cetin c’è ma è ancora indietro di condizione, Tameze magari può fare un tempo, Benassi ha un problema al polpaccio. Anche Gunter non è al meglio e potrebbe giocare 45′».

VERONA DELLO SCORSO ANNO – «Della squadra dell’anno scorso è rimasto ben poco e bisogna ripartire da capo. Sono arrivati ragazzi diversi; tuttavia è rimasta una nostra identità, anche su come bisogna allenarsi e sugli automatismi. L’anno scorso è finito, è andato tutto bene, ora basta. Pensiamo a questa nuova stagione. Partire come ultimi? Dipende, partire svantaggiati è stata la nostra forza l’anno scorso. Quest’anno, invece, potremo avere delle difficoltà da un lato, mentre dall’altro potremo prendere anche giocatori a titolo definitivo».

MOMENTO ATTUALE – «Non sono arrabbiato, capisco le difficoltà e gli sforzi della società. Sono preoccupato in realtà per le prime partite perché i giocatori arrivati sono lontani da una forma accettabile, forse ne abbiamo quattro-cinque in buona condizione. Ci mancano quei giocatori che alzino la competitività della squadra e anche alcuni che si dovranno trasferire».

BENASSI – «Pensavo fosse disponibile da subito, ha avuto un problema al polpaccio e secondo il nostro medico ha bisogno di un inserimento soft. Penso che alla prossima possa ritagliarsi uno spezzone di partita».

DIMARCO – «E’ importante che abbia fatto sei mesi, sa cosa deve fare e sono contento della sua crescita».

EMPEREUR – «Penso che Alan è uno di quei giocatori che sono cresciuti di più come base di partenza. Ha giocato tanto, domani ci sarà».

ROMA – «La Roma ha undici giocatori da schierare, noi non abbiamo giocatori sufficienti. E’ una grave situazione per domani, la Roma è messa bene. Ha preso Kumbulla per sistemare la difesa. Si parla molto di Dzeko e Milik, ma alla fine non cambia molto».

PESSINA – «Il suo ritorno è fattibile, il problema è che è infortunato. Ci vuole tempo per riprendersi da un’operazione al ginocchio. Siamo molto legati a Matteo a livello umano. Ha il nostro spirito, la mentalità vincente e speriamo che torni. L’Atalanta farà le sue valutazioni; tuttavia non sarà schierabile all’inizio».

SALCEDO – «Per lui vale lo stesso discorso di Pessina: anche lui è cresciuto e ha fatto bene ma non è un nostro giocatore. Mi piaceva avere sia lui che Pessina, ma sono proprietà di altre squadre».

ZACCAGNI – «Ha lavorato una settimana, ha bisogno ancora di lavorare e di continuità. Al momento può giocare poco».

INFORTUNI – «Il Covid ci ha massacrato, ma gli infortuni di oggi sono diversi. Dawidowicz non riesce a recuperare bene e questa cosa lo limita. Gunter ha bisogno di più tempo e Magnani ha cambiato modo di lavorare. Non c’è il tempo per lavorare come si deve».

PROBABILE FORMAZIONE -«Oltre a Silvestri, giocheranno Gunter (un tempo), Cetin, Faraoni, Dimarco, Danzi, Veloso, Tupta e Di Carmine».