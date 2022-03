Conferenza stampa Juric: «Ci siamo giocati tutti i jolly, ora facciamo punti. Contro il Cagliari abbiamo giocato bene. Berisha in porta»

L’allenatore del Torino Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna.

SUL BOLOGNA – «Il Bologna è in un buon momento, ha tanti giocatori forti e sono insieme da un paio d’anni. È sicuramente una bella squadra».

SUL PORTIERE – «Milinkovic-Savic non ce la fa. Gioca Berisha».

SUL MOMENTO NEGATIVO DEL TORINO – «Nonostante i risultati siano negativi, la prestazione contro il Cagliari è stata ottima. Subiamo gol a ogni errore che facciamo. Però ripeto, nelle ultime due prestazioni la squadra mi è piaciuta molto».

SULLA STAGIONE DEL TORO – «Non abbiamo ancora conquistato niente, la salvezza non arriva così: ci siamo complicati la vita, ci siamo giocati tutti i jolly. Non abbiamo fatto punti quando avremmo dovuto e dobbiamo farli adesso: sono soddisfatto di come lavorano i giovani, anche se so che non puoi avere tutto subito: piano piano si stanno conquistando la mia fiducia. Rispetto a due settimane fa vanno meglio, sicuramente avranno le loro possibilità».