Conferenza stampa Kjaer: «A Lille vissuti momenti bellissimi»

Simon Kjaer ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lille

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro il Lille.

PASSATO AL LILLE – «A Lille ho vissuto un momento bellissimo, è nata anche mia figlia, della mia vita e della mia carriera. Ho fatto due anni in cui siamo cresciuti molto. Avevamo una squadra molto forte. Da quando me ne sono andato sono successe tante cose, la squadra è cambiata moltissimo. La società è però sempre rimasta importante, bene organizzata. Ho sempre piacere ad incontrare il Lille».

SCUDETTO – «Penso che adesso siamo davvero una squadra completa. Bravi sia in fase difensiva che offensiva, abbiamo fatto un percorso fantastico anche insieme al mister e il suo staff. Penso che sia la squadra più forte in cui ho giocato? Sì perché abbiamo tanta qualità ma siamo una squadra giovane con un potenziale enorme, siamo contenti ma puntiamo di partita in partita. Non pensiamo sei mesi per sei mesi».