Conferenza stampa Lautaro Martinez: «Voglio lasciare l’Inter il più in alto possibile»

Conferenza stampa Lautaro Martinez: le parole dell’attaccante dell’Inter alla vigilia del match contro lo Shakhtar Donetsk

Lautaro Martinez ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.

RINNOVO – «Lavoro ogni giorno per migliorare e vincere, sono contento e felice qui all’Inter. Voglio lasciare l’Inter il più in alto possibile, domani non so che succede. Oggi qui però sono felice, i tifosi vanno ringraziati con tutto l’affetto, così come tutti coloro i quali lavorano nel club»

RABBIA GENOA – «Perché non ho fatto la partita che volevo, l’emozione fa reagire certe volte così. Oggi sono contento e pronto per giocare al massimo»