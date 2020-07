Conferenza stampa Liverani: «Dobbiamo tenere vivo il fuoco della vittoria»

Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Cagliari

FARE PUNTI – «C’era bisogna della scintilla, ma il fuoco deve essere tenuto vivo. Le partire iniziano ad essere sempre di meno, ora servono punti. Bisogna rimanere attaccati al risultato, i punti si sommano ed iniziano ad avere valore. C’è la consapevolezza che la squadra può vincere, ma dobbiamo farlo su tutti i campi».

DIFESA A TRE – «Abbiamo giocato a tre contro la Lazio per arginare Milinkovic-Savic che stava facendo l’attaccante aggiunto. Diventava difficile con due centrali, mettendoci a tre abbiamo cercato di concedere meno spazi per gli inserimenti».

CONDIZIONI INFORTUNATI – «Lapadula non ha ancora lavorato sul campo, per pensare a una data bisognerà vederlo in allenamento. Meccariello ha un problema al ginocchio, Gabriel ha recuperato: sta stringendo i denti come Vigorito, tra tensione e sforzi non si può essere al 100%. La forza mentale fa la differenza, poi starà a me gestirli al meglio».

SUL CAGLIARI – «Le insidie sono tante, non ci scordiamo che il Cagliari è stata la vera sorpresa del girone di andata. Ha una rosa importante, creata per fare qualcosa di più della salvezza. Nainggolan è il top player, ma ci sono anche Simeone, Joao Pedro, Nandez, Rog. È un mix tra giocatori giovani e giocatori esperti. Sono compatti, l’allenatore mette bene in campo i suoi. Per noi ci sarà da soffrire: li rispettiamo, ma abbiamo bisogno di fare punti».