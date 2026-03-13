Conferenza stampa Lombardo pre Sampdoria Venezia: «L’emozione è tanta. La Samp mi è entrata nel DNA»

Conferenza stampa Lombardo pre Sampdoria Venezia: tutte le dichiarazioni del neo tecnico dei blucerchiati

Attilio Lombardo, allenatore della Sampdoria, ha preso la parola in conferenza stampa per introdurre la sfida valida per la 30ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026 contro il Venezia. Il tecnico blucerchiato ha analizzato il momento della squadra, le insidie del match e le scelte in vista della trasferta.

Nel suo intervento, Lombardo ha toccato i temi principali legati alla gara, soffermandosi sia sugli aspetti tattici sia sulle condizioni del gruppo. L’obiettivo, ha spiegato, è dare continuità al percorso di crescita e affrontare un avversario competitivo come il Venezia con la giusta mentalità.

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EMOZIONI E CONFRONTO – «L’emozione è tanta. Guidare la squadra del cuore significa avere ancora più responsabilità. Non voglio confrontare questa esperienza con quella dello scorso anno. Allora non avevamo fatto un miracolo, il miracolo è arrivato dopo. Ora ho nove partite per provarci e per salvarci».

LEGAME SAMP – «La Sampdoria mi è entrata nel DNA, soprattutto dopo Cremona. Vorrei che questa storia avesse un lieto fine. Oggi il libro è un po’ sporco e dobbiamo ripulirlo. Siamo tutti colpevoli e dobbiamo tornare a essere innocenti».

VENEZIA – «Il Venezia è una squadra forte. Non ho paura, ma so che ci farà soffrire. Conosco Stroppa, è un allenatore bravissimo e siamo cresciuti calcisticamente vicini».

ESPOSITO E BRUNORI – «Mi aspetto di più da tutti, non soltanto da loro. L’impegno non è mai mancato, ma è chiaro che alcuni giocatori devono incidere di più».

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