Conferenza stampa Maitland-Niles: «Qui per conquistare la Champions. Serie A campionato importante»

Maitland-Niles, neo acquisto della Roma, si è presentato in conferenza stampa al mondo giallorosso.

ARRIVO IN PRESTITO – «Sono focalizzato sul presente piuttosto che sul contratto. Sono concentrato su me stesso e sul club e sugli obiettivi che sono quelli di arrivare in Champions League».

SCONFITTA CON LA JUVE – «Gli alti e bassi fanno parte del calcio ci sono costati la vittoria, dobbiamo lavorare in questo senso per cambiare la mentalità. Questo obiettivo si raggiunge solo lavorando tutti insieme».

SERIE A – «La Serie A è un campionato importante, diverso dalla Premier League. Più tattico e comunque tecnico, bisogna mantenere la concentrazione altissima dal primo minuto».

SERGIO OLIVEIRA – «Sono convinto che io e Sergio possiamo trasmettere la mentalità per poter vincere le partite. Il calcio consiste in questo, faremo quello che ci dice il mister, dobbiamo vincere per essere contenti e tornare ad essere felici».