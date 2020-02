Conferenza stampa Maran: «Dipenderà da noi se il Napoli farà la gara»

Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, ha parlato alla vigilia della gara di domani contro il Napoli: ecco le sue parole

Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli.

MARAN – «Sono state dette tante cose, ma io penso al dispiacere per Pavoletti cui faccio un in bocca al lupo per l’infortunio. Abbiamo lavorato bene, questo mi dà l’ottimismo giusto per la gara. Dobbiamo avere un impatto importante col match e trascinare con noi il pubblico. Dipenderà da noi se il Napoli farà la partita o meno, ultimamente stiamo concedendo troppo e dobbiamo migliorare in questo. Rog non è a disposizione».

CLICCA QUI PER CONFERENZA INTEGRALE SU CAGLIARINEWS24.COM