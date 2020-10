Conferenza stampa Maran: «Che emozione il derby. Non abbiamo paura di niente»

Rolando Maran ha parlato alla vigilia di Sampdoria-Genoa

Rolando Maran, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro la Sampdoria.

PRIMO DERBY – «L’emozione è forte, un’emozione da derby che conta. Il vero peccato è che non ci sia il pubblico allo stadio però c’è tanto calore attorno».

TIFOSI – «Ho avvertito l’attesa per una partita come questa, purtroppo gli spostamenti sono diminuiti ma quando mi capita di essere con i tifosi capisci realmente cosa significhi questo derby. Sappiamo quello che dobbiamo dare per accontentarli».

CAMPIONATO – «Noi siamo il Genoa, guardiamo negli occhi tutti quanti. Affrontiamo tutti a viso aperto senza paura di niente».

PREPARAZIONE AL DERBY – «Noi ci siamo preparati con la giusta carica agonistica, con il cuore e con la testa per superare un’ostacolo che sappiamo essere pericoloso. Siamo consapevoli di quello che possiamo dare noi».

