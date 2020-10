Genoa, Maran: «Abbiamo ritrovato entusiasmo per questa settimana»

Rolando Maran ha parlato alla vigilia della gara contro l’Inter: ecco le parole del tecnico del Genoa in vista della partita

Rolando Maran è intervenuto ai microfoni di Genoa Channel. Queste le sue parole verso la gara contro l’Inter.

SETTIMANA – «C’è chi poteva fare un determinato allenamento e chi altro. La cosa importante è che questi ragazzi siano tornati in gruppo perchè ha dato morale e l’entusiasmo giusto per affrontare questa settimana. Sto valutando perchè li stiamo monitorando di giorno in giorno per capire quelle che possono essere le loro risposte. Domani mattina faremo la rifinitura per vedere chi sarà disponibile e come lo può essere».

SQUADRA – «Chiedo personalità, il coraggio per andare a fare le cose che abbiamo provato. Credo che ci sia da parte nostra la voglia di determinare in una partita con mille difficoltà per il momento che stiamo vivendo e per la caratura tecnica dell’avversario. Al di là di tutto, dobbiamo essere concentrati su noi stessi, cercare di mettere in campo le nostre caratteristiche e uscire dal campo non lasciando nulla di intentato. Questo penso sia l’aspetto principale».

INTER – «Noi dobbiamo pensare ad una gara per volta. Dobbiamo vivere tutte le partite come una finale come a Verona e cercare di essere concentrati su quell’impegno che deve venire. Il resto viene di conseguenza. Ora concentriamoci su questa gara che è molto insidiosa ma molto stimolante. Per cui dovremmo essere bravi ad affrontarla con il piglio giusto di una squadra che vuole sempre dimostrare qualcosa»