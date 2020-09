Conferenza stampa McKennie: «Io e Pirlo viaggiamo sulla stessa lunghezza d’onda»

Conferenza stampa McKennie: oggi la presentazione alla Juve per il centrocampista statunitense arrivato dallo Schalke

Quella di oggi è la giornata della presentazione di Weston McKennie alla Juventus. Il centrocampista statunitense, arrivato in prestito con diritto di riscatto dallo Schalke 04, presenzierà in conferenza stampa presso l’Allianz Stadium.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE

LOTTA CONTRO IL RAZZISMO – «Io ho cercato di avere un ruolo importante in Germania, vogliamo cercare di intervenire il più possibile all’interno del movimento. Anche se sono in un paese diverso, porterò comunque avanti il mio progetto contro il razzismo».

POSIZIONE IN CAMPO – «Per me la posizione più adatta è quella di giocare all’interno del centrocampo e recuperare la palla in quella zona del campo. Ho già parlato con Andrea Pirlo e ci siamo trovati sulla stessa lunghezza d’onda su che ruolo giocare perchè anche lui vuole farmi recuperare palloni e fare passaggi».