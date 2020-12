Conferenza stampa Mihajlovic: «Raccolto meno di quanto meritiamo»

Sinisa Mihajlovic ha parlato alla vigilia di Bologna-Atalanta

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Atalanta.

RISULTATI – «Avendo sempre avuto tanti infortunati e viste le prestazioni fatte, avremmo meritato qualcosa in più. Penso alle due partite con lo Spezia e ai due rigori sbagliati. Avremmo due punti in più e il passaggio del turno in Coppa Italia. Noi le prestazioni le abbiamo sempre fatte, ma abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato. Quattro punti in più li avremmo meritati, ma visto il momento e il fatto che questa non è vita e questo non è vero calcio, dobbiamo adattarci e fare meno danni possibili e ripartire».

ORSOLINI E BARROW – «A entrambi regalerei carattere e cattiveria agonistica. Da loro vorrei più gol, più prestazioni, meno infortuni. Orsolini è recuperato, 20-30 minuti può giocarli. Finalmente ho un cambio in più in attacco».