Conferenza stampa Nicola: «Agito sulle priorità. La Coppa Italia…»

Conferenza stampa Nicola, ecco le parole dell’allenatore del Genoa per presentare la gara di Coppa Italia contro il Torino

Davide Nicola, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita di domani sera contro il Torino, valida per gli ottavi di Coppa Italia. Ecco le parole del tecnico rossoblù:

MOMENTO – «Vista la condizione di classifica dobbiamo migliorare nella gestione della partita. In cinque giorni abbiamo agito sulle priorità. Abbiamo la necessità di capire che il Genoa deve lottare ovunque e contro chiunque esprimendo la propria identità».

COPPA ITALIA – «Sono competizioni diverse ma la motivazione deve essere la stessa. Può succedere che passi il turno come no. Noi in questo momento abbiamo l’esigenza di concentrarci sulla prestazione individuale e di squadra».

TURNOVER – «Diciamo che per me è un casting. Valuteremo con lo staff medico che potrà giocare due gare in quattro giorni. E’ possibile che ci siano dei cambi ma può essere che giochi anche chi è sceso in campo col Sassuolo. Domani è una partita da dentro o fuori che ci può permettere di fare uno step in più».

TORINO – «Domani si incontrano le due squadre con cui ho legato più da giocatore ma ora sono allenatore del Genoa. Ritroverò degli amici e delle persone che conosco ma ora per me esiste la mia squadra ed è il Genoa».