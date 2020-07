Conferenza stampa Nicola: «Torino? La partita chiave è sempre quella che tu devi fare»

Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino: queste le parole del tecnico del Genoa

Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino: queste le parole del tecnico del Genoa.

ATTEGGIAMENTI – «L’atteggiamento non deve cambiare mai. Indipendentemente dalla squadra l’atteggiamento della squadra non deve cambiare mai».

GRUPPO UNITO – «Un gruppo unito e motivato fa la differenza in qualsiasi ambiente. Noi crediamo di esserlo ma a sei partite dalla fine c’è da sprintare ogni gara. C’è da rendersi conto che il campionato sta entrando in una fase interessante e questo deve essere altamente motivante».

PARTITE CHIAVE – «La partita chiave è sempre quella che tu devi fare. Quindi per noi la partita chiave è domani sera e via via tutte le altre».

TORINO – «Se si può salvare? Io guardo il Genoa. Sono l’allenatore del Genoa, sono ben contento di esserlo e motivato di esserlo. Sappiamo che dovremo lottare fino alla fine ma questo non è un peso ma un privilegio. E’ nel DNA di questa società e di questa città alzarsi ogni giorno e sapere che si deve lottare. Noi siamo solo uno spaccato della società».

QUOTA SALVEZZA – «Non facevo calcoli prima quando eravamo ultimi a 11 punti figuriamoci se li faccio adesso. Le statistiche le lascio a chi ha più competenza. Io penso a dare il meglio e tutto quello che ho. A sei partite dalla fine, la salvezza sono le sei sfide che mancano».