Conferenza stampa Nicola: «Voglio l’impresa sportiva»

Davide Nicola, allenatore del Genoa, ha parlato alla vigilia della partita contro l’Inter

Davide Nicola, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Marassi contro l’Inter.

DERBY E INTER – «Aver vinto contro la Sampdoria ci ha gratificato, soprattutto perché sappiamo di aver gratificato la nostra gente. Abbiamo reso felici le persone che lottano con noi. Contro l’Inter non bisogna fare molti giri di parole, è opportuno che arrivi una squadra così perché ci permette di tenere alto il livello d’attenzione. So che i nerazzurri sono una squadra incredibile, tosta e organizzata. Ma in queste tre partite noi dobbiamo raccogliere il massimo. Voglio una squadra che riesca ad andare oltre le difficoltà».

SALVEZZA – « In queste tre partite dobbiamo fare quanti più punti è possibile, sicuramente avere un competitor ti aiuta a tenere alta l’attenzione. Venticinque punti non sono pochi ma a me interessa centrare l’impresa sportiva, al di là dei punti. Mancano tre partite, cerchiamo di raggiungere quello che vogliamo».