Conferenza stampa Ospina: «Siamo forti, non abbiamo voglia di andare in vacanza»

Conferenza stampa Ospina: le parole del portiere del Napoli alla vigilia della sfida contro il Barcellona in Champions League

David Ospina ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida in Champions League contro il Barcellona. Le sue parole.

Ospina a Sky: «È una partita che tutti i calciatori che vogliono giocare, speriamo di fare le cose per bene domani sera. Penso che il Napoli abbia la personalità e i giocatori per far bene, affronteremo una squadra forte e proveremo a passare il turno. Messi? Leo mi ha fatto tanti gol in Nazionale, sappiamo che giocatore è, ti devi aspettare di tutto. Devi essere pronto perchè lui può fare di tutto. C’è la consapevolezza e la fiducia di compiere questa impresa, abbiamo qualità e giocatori forti che sanno affrontare questo momento. Abbiamo una squadra forte, non vogliamo andare in vacanza».

MOTIVAZIONE – «Arriviamo con molta motivazione. Abbiamo fatto una settimana molto buona. Sappiamo l’importanza della partita e la qualità del Barcellona, ma noi pensiamo a lavorare e a fare in partita quanto preparato. Il Napoli continua a crescere. Il mister è stato chiaro, conosciamo le qualità dei nostri giocatori. Proveremo a sfruttare quest’occasione»

MERET – «Abbiamo un bel rapporto, facciamo le cose in allenamento insieme. Decide il mister. Noi vogliamo fare di tutto per aiutare la squadra».

PORTE CHIUSE – «Il calcio è una festa, è brutto giocare senza i tifosi. Ma noi dobbiamo concentrarci sulla partita e provare a portare a casa il risultato».

NAPOLI – «In campionato abbiamo lasciato tanti punti che sono costati la posizione in classifica. Ma abbiamo fatto benissimo nel finale, sappiamo le nostre qualità e vogliamo fare cose importanti per questa società».