Conferenza stampa Paloschi: «Dentro di me ho tanta voglia di riscatto»

Conferenza stampa Paloschi: le parole del nuovo attaccante del Cagliari che si è presentato a stampa e tifosi

Alberto Paloschi si è presentato come nuovo giocatore del Cagliari. Queste le parole dell’attaccante dalla sala stampa della Sardegna Arena.

CAGLIARI – «Sono arrivato venerdì direttamente in ritiro, ho trovato un club organizzato per fare bene e un gruppo di ragazzi disponibili. Arrivo da sei mesi in cui ho giocato poco, ho voglia di riscatto. Il momento giusto è questo. Passo da una lotta salvezza a una classifica diversa, chissà magari con altri obiettivi. Comunque la partita è sempre quella, devi dare il massimo. Trovare Maran che conosco bene è stato un motivo di scelta, ma lo è stato anche il progetto importante che ha questo club.»

