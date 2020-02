Conferenza stampa Parejo: «Atalanta ottimo club, sarà una gara complicata»

L’intervento in conferenza stampa di Parejo, giocatore del Valencia, in vista degli ottavi di Champions League contro l’Atalanta

Dani Parejo, centrocampista e capitano del Valencia, ha parlato nel corso della conferenza stampa che precede il match contro l’Atalanta. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni prima degli ottavi di Champions League.

«Noi mai vittoriosi a San Siro? Questo dimostra il livello di difficoltà che presenta una gara come questa, con dei rivali come l’Atalanta. Parliamo di una grandissima squadra, di un ottimo club. Abbiamo vinto a Stamford Bridge, abbiamo vinto contro l’Ajax, siamo riusciti a fare partite buonissime in stadi davvero difficili. Domani sarà altrettanto complicato, ma c’è andata e ritorno».