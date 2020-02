«Il titolo è ormai perso?». La domanda pietrifica Pep – VIDEO

Il Manchester City ieri ha perso nello scontro con il Tottenham: il Liverpool allunga ancora in classifica – VIDEO

Pep Guardiola crede ancora nel titolo. Almeno a quanto dice in conferenza stampa: ecco la sua risposta alla domanda in conferenza stampa.

GUARDIOLA – «In questo sport si vince in base a quanti gol riesci a segnare subendone il meno possibile. Ma, abbiamo perso ed è tutto quello che posso dirvi. La corsa al titolo è chiusa? No. Sì, sono lontanti. E sono inarrestabili, hanno un sacco di punti e noi ne abbiamo persi per strada in partite giocate come fatto oggi».