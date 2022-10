Conferenza stampa Pioli: «Impariamo dall’andata. De Ketelaere? Ecco come sta»

Conferenza stampa Pioli, le dichiarazioni del tecnico del Milan alla vigilia del match di Champions contro il Chelsea

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Chelsea.

RABBIA DOPO IL MATCH DI ANDATA – «Dobbiamo dimostrare che quello è stato solo un episodio e non la normalità. Eravamo molto delusi della prestazione di Londra. Dobbiamo imparare dai nostri errori e farne meno».

CONDIZIONI DE KETELAERE – «Ha avuto un risentimento e sicuramente domani non ci sarà. Difficile che ci sarà anche domenica. Ritorna Messias che sarà convocato».

STATO DELLA SQUADRA – «Il Milan non deve vivere tra i dubbi e le preoccupazioni, ma deve scendere in campo giocare al suo livello. Serve una partita di livello alto contro una squadra forte. Non dobbiamo essere preoccupati, domani è un’altra partita e noi dobbiamo cercare di giocare al nostro livello».

