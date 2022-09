Conferenza stampa Pioli: «In campo la formazione migliore. Leao sta giocando ad alti livelli»

L’allenatore del Milan Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Dinamo Zagabria

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro la Dinamo Zagabria.

FARE RISULTATO – «Se noi giochiamo a livello alto abbiamo ottime chance di vincere sia in Italia che in Europa. A Sassuolo non abbiamo giocato al nostro livello e non abbiamo vinto. Domani dobbiamo giocare al massimo delle nostre possibilità».

METTERE IN CAMPO IL MIGLIOR MILAN – «In tutte le partite metto il Milan migliore. La squadra sta bene, in Champions abbiamo meno giocatori perché non sono in lista. Rebic e Origi non ci saranno, Krunic invece è recuperato. Domani giocheremo con assoluta determinazione».

LEAO – «I ragazzi sono bravi perché sono tutti ambiziosi. Leao sta giocando ad alto livello sotto tutti i punti di vista, deve continuare così. E’ un punto di riferimento per noi. Ogni partita ha difficoltà diverse, dovrà essere bravo a fare le scelte giuste».

LEGGI LA CONFERENZA INTEGRALE SU MILAN NEWS 24