Conferenza stampa Pioli: «Siamo consapevoli di essere forti»

Stefano Pioli ha parlato alla vigilia di Milan-Lazio

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro la Lazio.

LEGGI LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA SU MILAN NEWS 24

TIFOSI – «Purtroppo non li abbiamo presenti ma li sentiamo. Viviamo Milano, la città ma percepiamo la loro passione. Quando abbiamo la fortuna, come l’altro giorno e nel derby, ci danno un’ulteriore carica che ci da tanto aiuto. Se giocassimo a San Siro con il pubblico sentiremmo il loro sostegno e la loro carica. Giochiamo anche per loro che ci hanno sostenuto anche nei momenti meno positivi».

AUTOSTIMA – «Tutte le partite della passata stagione che ci hanno visto battere squadre che stavano davanti a noi in classifica ci hanno dato più fiducia. Le difficoltà ci sono state ma le abbiamo superate con il giusto spirito ma noi cerchiamo conferme di partita in partita cercando di lavorare al massimo senza pensare a cosa sarà il futuro. Siamo consapevoli di essere forti».