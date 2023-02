Conferenza stampa Pioli: «Maignan domani gioca. Possiamo allungare»

Conferenza stampa Pioli, il tecnico rossonero ha parlato alla vigilia del match contro l’Atalanta: le dichiarazioni

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza alla vigilia del match con l’Atalanta.

INFORTUNATI – «Ibra sta sempre meglio, Calabria e Bennacer non sono convocati ma saranno disponibili da mercoledì, così come Florenzi. Maignan sta bene e giocherà».

AVVICENDAMENTO IN PORTA – «Tatarusanu ha fatto pienamente il suo dovere, negli ultimi giorni ha avuto un attacco influenzale ma sono contento di quello che ha fatto. Maignan è stato un leone in gabbia, è molto motivato e ci darà sicuramente un grande apporto».

GARA CON L’ATALANTA – «Sempre una partita molto importante, la classifica è molto corta per la Champions. Abbiamo l’opportunità di allungare su di loro, sarà una partita dura. Le due squadre metteranno in campo le loro caratteristiche ma noi stiamo bene e vogliamo continuare così, con solidità in fase difensiva e mantenendo il pallino del gioco».

