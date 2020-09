Conferenza stampa Pioli: «Settimana importante. Colombo è maturo»

Stefano Pioli ha parlato alla vigilia di Crotone-Milan

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Crotone.

SETTIMANA IMPORTANTE – «Questa è una settimana importante, sono soddisfatto di quello che stiamo facendo ma ora ci aspettano sette giorni cruciali perché la sfida di domani, la gara colo lo Spezia e l’ultimo preliminare hanno molta importanza. Poi avremo la possibilità di rifiatare con la sosta».

TONALI – «Credo che i nostri quattro centrocampisti si possano sposare bene per caratteristiche di tutti, dobbiamo avere centrocampisti che sappiano legare bene i reparti in entrambe le fasi di gioco. Tonali non è arrivato da tanto tempo e i nostri meccanismi sono un po’ diversi rispetto al Brescia, bisogna dargli il tempo ma sta crescendo».

COLOMBO – «Credo che Colombo abbia avuto il giusto approccio, quando credi di essere preparato al meglio devi scendere in campo con la consapevolezza che ti permetterà di avere il rendimento migliore. Lorenzo è un ragazzo molto maturo, ben dentro con la testa nel nostro lavoro. La mia mentalità è solo quella di schierare la migliore formazione possibile per domani. Se non sarà lui, ci sarà un altro».