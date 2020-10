Conferenza stampa Pirlo: «Dybala? Era arrabbiato a Crotone ma arriva da tre mesi di stop»

Conferenza stampa Pirlo: le parole del tecnico della Juve alla vigilia della sfida di Champions contro la Dinamo Kiev

Andrea Pirlo presenta la sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev. Queste le parole del tecnico bianconero in conferenza stampa.

PIRLO LUCESCU – «E’ stato il promo allenatore, mi ha portato in prima squadra quando avevo 15 anni e mi ha fatto esordire a 16. Ho un grande ricordo come allenatore e come persona, ogni tanto ci sentiamo ancora. Domani lo incontrerò e lo saluterò».

COSA FARE PER VINCERE – «Farò come faranno i miei calciatori, dormirò mangerò e verrò qua per vincere la partita, come farà Lucescu con i suoi calciatori. Non giocherò più alla Playstation come farò una volta».

CRISTIANO RONALDO – «Cristiano Ronaldo purtroppo ha il COVID ed è assente come sabato. Abbiamo altri giocatori che possono giocare in quella posizione come Morata, non penso che cambieremo altro in quella posizione».

DYBALA – «C’ho parlato ieri, parlo con lui come con gli altri. Era un po’ arrabbiato perchè non è entrato sabato. Viene da tre mesi di inattività. E’ stato 10 giorni in camera in Argentina prendendo antibiotici. L’ho portato a Crotone per mettere benzina nelle gambe ma poi siamo rimasti in 10. Ne abbiamo parlato, è a disposizione».

RAMSEY – «Sta meglio, si è allenato negli ultimi due giorni e speriamo di averlo a disposizione domani per la partita».