Conferenza stampa Pirlo: le parole del tecnico alla vigilia di Juventus-Hellas Verona, sfida valida per la 5ª giornata di Serie A

La Juventus affronterà l’Hellas Verona nel corso della 5ª giornata di Serie A. Le dichiarazioni del tecnico bianconero Andrea Pirlo in conferenza stampa.

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU JUVENTUS NEWS 24

RONALDO – «Fino a ieri sera non c’erano novità, aspettiamo i tamponi. Come li abbiamo fatti noi stamattina li ha fatti anche lui».

DYBALA – «Domani gioca, non ho avuto bisogno di pungolarlo. Ha bisogno di allenarsi, ha avuto poco tempo per farlo. È entrato in campo a Kiev un po’ di minuti e domani è giusto che parta dall’inizio».