Conferenza stampa Pirlo: «Non penso si rischi di non giocare» – VIDEO

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista del big match domenicale dell’Allianz Stadium contro il Napoli.

JUVE NAPOLI – «Non penso ci sia il rischio di non giocare. C’è un comunicato della Lega che ha dato delle regole ben precise. Noi abbiamo preparato la partita come tutte le altre e saremo pronti. Non siamo influenzati da questa situazione».

ESPERIMENTI – «Non ho detto che gli esperimenti non hanno funzionato. Non abbiamo avuto amichevoli per fare delle prove. Magari domani giocheremo diversamente, ma gli esperimenti andavano fatti, provati in partita e sarà lo stesso domani sera».

DYBALA – «Dybala veniva da 2 mesi di totale assenza e ci stava un periodo di riadattamento. Ora ha una settimana in più di lavoro e vediamo domani se giocherà dall’inizio o a partita in corso».