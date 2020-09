Conferenza stampa Pjanic: «Sono nel club migliore al mondo. Volevo nuovi stimoli»

Il nuovo acquisto del Barcellona Miralem Pjanic si è presentato in conferenza stampa

Miralem Pjanic comincia la sua nuova vita al Barcellona. L’ex centrocampista della Juventus si è presentato al mondo blaugrana in conferenza stampa.

STILE BARCELLONA – «Giocare qui per me è motivo d’orgoglio. Da piccolo sognavo di vestire la maglia del Barcellona, però far parte di questa squadra, di questo club, è straordinario. Ora mi trovo nel club più grande al mondo ed è una tappa importantissima della mia carriera. Aspiriamo a vincere tutti i trofei e per me è una grande opportunità. Spero di essere d’aiuto con la mia esperienza e il mio calcio».

MESSI E SUAREZ – «Non immagino Messi con un’altra maglia, pensavo che tutto sarebbe finito bene. La mia volontà era poter giocare con lui e non ho mai avuto dubbi. Riguardo a Suarez, non saprei. È un gran goleador, però non conosco il suo futuro e ciò che vuole fare lui. Se dovesse restare sarebbe bello, se dovesse andare alla Juve sono sicuro che verrebbe accolto molto bene. Spero di giocare con lui».

ADDIO ALLA JUVENTUS – «Lasciare la Juve è complicato. Ho lasciato un club incredibile, ma un calciatore deve avere lo stimolo per crescere e trovare nuove sfide. Dopo nove anni in Italia avevo la necessità di trovare nuovi obiettivi e il Barcellona era il mio sogno».