Conferenza stampa Pochettino: «Neymar ci ha provato, Florenzi ci sarà»

Mauricio Pochettino parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Barcellona. Le sue dichiarazioni.

LA GARA – «Segnare come priorità? Dobbiamo giocare la partita concentrati dall’inizio alla fine. Nella nostra mente si deve partire sullo 0-0. Dobbiamo concentrarci sulla nostra prestazione e su come giochiamo, sul nostro stato di forma, anche se osserviamo il nostro avversario».

NEYMAR – «Per Neymar, non è una scelta, è un dato di fatto. Ha fatto uno sforzo per tornare. È un peccato, voleva. Ma vuole solo aiutare il PSG. Ha bisogno di qualche giorno per poterlo fare».

FLORENZI – «Florenzi sarà in rosa. Non ho deciso se sarà titolare. Si è allenato bene. Decideremo insieme se giocherà».