Conferenza stampa Prandelli: «Sceglierò calciatori che non hanno paura»

Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Coppa Italia in casa dell’Udinese.

CALCIATORI SENZA PAURA – «Ora si gioca senza pubblico per cui le mie considerazioni sono quelle di scegliere i giocatori che non hanno paura e che hanno una condizione fisica intensa: solo così si costruisce la mentalità. Prima bisogna cercare un gruppo e una mentalità con la voglia di restare sempre squadra. Vuol dire correre di più, l’altro giorno i dati sono stati imbarazzanti. Il Benevento ci ha sovrastati in tutto ed è per questo che abbiamo perso la partita».

UDINESE – «La paura l’abbiamo subita, ma domani dobbiamo aggredirla. A costo di avere i crampi dopo un’ora. Dobbiamo voltare pagina senza se e senza ma, non ci sono più scuse. Sono convinto che l’avremo. Temo l’Udinese perché è una squadra molto forte, soprattutto fisicamente».